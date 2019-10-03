السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم برنامج "التقويم من أجل التعلم"



نجران 04 صفر 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت إدارة التدريب التربوي للبنات بتعليم نجران اليوم، برنامج "التقويم من أجل التعلم"، وذلك بمقر الإدارة.

وهدف البرنامج الذي استمر يومين مستهدفاً معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى تحسين وتطوير ممارسات تطبيق التقويم داخل الصف، مع إدراك بعض المفاهيم والمصطلحات في مجال التقويم، وأساليبه ومستوياته وأنواعه ومراحله وكيفية تطبيقه على المهارات الواردة في المقررات الدراسية، والتحولات فيه ومتطلبات نجاحه، إضافة إلى المقارنة بين التقويم المستمر والتقويم التقليدي، ومعالجة الممارسات الخاطئة في تطبيق التقويم البنائي المستمر.

//انتهى//

16:43ت م

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