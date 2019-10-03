السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي وفد مجلس الشورى



جيزان ٠٤ صفر ١٥٤١هـ الموافق ٠٣ اكتوبر ٢٠١٩ م. واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى الدكتور طارق بن علي بن حسن فدعق وأعضاء الوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياَ.

و رحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في زيارتهم للمنطقة.

واطلع سموه على أبرز مهام وإنجازات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى ومن أبرزها دراسة التقارير السنوية وبحث الحلول السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان و تقرير الحج والعمرة.

واشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها اللجنة من خلال زيارتها لمختلف مناطق المملكة ، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم للقيام بمهام عملهم المناطة بهم إنفاذاً توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وجرى خلال اللقاء استعراض المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تمتاز بها منطقة جازان والمشروعات العملاقة المنفذة والتي تحت التنفيذ ومن أهمها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفا جازان ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد، والمشروعات البلدية والتنموية التي تنفذ حاليًا بقيمة 2 مليار و 700 مليون ريال وغيرها من المشروعات التي شهدها المنطقة في مجالات الإسكان والصحة والطرق وعددًا من الجهات .

من جانبهم عبر أعضاء وفد مجلس الشورى عن سعادتهم بالزيارة ولقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، وما استمعوا له من توجيهات.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان والرئيس التنفيذي لمدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور علاء بن عبدالله نصيف ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

//انتهى//

16:42ت م

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