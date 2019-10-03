السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي رئيس مركز الأزمات والمساعدات الإنسانية في فرنسا



باريس 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، رئيس مركز الأزمات والمساعدات الإنسانية في فرنسا إريك شوفالييه.

وأطلع معاليه المسؤول الفرنسي على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من دول العالم خاصة اليمن.

وبحث الجانبان سبل التعاون لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم، مستعرضين جوانب تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني.

وشدد الدكتور الربيعة على أهمية التعاون المشترك لحل الكثير من الأزمات الإنسانية حول العالم، مبينًا أهمية الالتزام بتطبيق القانون الإنساني الدولي والحيادية في العمل بما يضمن الوصول للفئات الأكثر احتياجًا .

وأشاد إريك شوفالييه بالدور المهم الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة، مبديًا إعجابه بنجاحاته في التعاطي مع الأزمات الإنسانية حول العالم.

//انتهى//

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16:28ت م

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