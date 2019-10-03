السعودية اليوم / "البيئة" تعقد ورشة عمل للتوعية بمرض السعار



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل للتوعية بمرض السعار، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالمرض، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، والعاملين في مجالات الرفق بالحيوان، بهدف رفع مستوى الوعي بمرض السعار وكيفية التعامل معه في المجالين البشري والبيطري عملاً بمفهوم (الصحة الواحدة).

وناقشت الورشة أسباب وأنواع المرض وعلاقته بين الإنسان والحيوان، وجهود القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية لمكافحته، تمهيداً لإعلان القضاء عالمياً عليه بحلول عام 2030م، كما تضمنت حلقة نقاش بين ممثلي الجهات المشاركة في الفعالية.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات تمثلت في أهمية تكوين قاعدة بيانات وطنية لمربي الحيوانات الأليفة، والعمل على ترقيم تلك الحيوانات وتحصينها ضد السعار، واجراء مسوحات وطنية للمرض في جميع السلالات الحيوانية لتحديد نسب الإصابة ، إضافة إلى التأكيد على أهمية وضع خطة وطنية لمكافحة هذا المرض تقوم بصياغتها الجهات ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان تحت مظلة المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) ، وتوفير حلول مستدامة تراعي الرفق بالحيوان عند التعامل مع الحيوانات الضالة في المدن والقرى ، وتوفير لقاحات عالية الجودة للوقاية من المرض للفئات الأكثر احتياجا مثل البياطرة وملاك الحيوانات والعاملين في حملات التحكم بالحيوانات الضالة، ودراسة اشتراط إلزامية التحصين ضد المرض لأي طبيب او مساعد بيطري يتقدم للحصول على شهادة مزاولة المهنة الصادر من الوزارة.

// انتهى //

16:26ت م

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