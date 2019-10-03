السعودية | الهيئة السعودية للملكية الفكرية.. تنشئ مركزًا للتدريب في مجال الملكية الفكرية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:19 مساءً, 3 أكتوبر 2019 م
المناطق - واس
وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في جنيف مذكرة تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لإنشاء مركزٍ للتدريب في مجال الملكية الفكرية، والتي ستكون الهيئة هي المؤسسة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع لتكوين الكفاءات وتسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية، حيث مثل الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، ومثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المدير العام السيد فرانسس غري .
وتهدف هذه المذكرة إلى المساعدة في إعداد مناهج البرامج التدريبية والاستعانة بخِدْمات خبراء متخصصين من المنظمة لهم خلفية واسعة في تعليم الملكية الفكرية ومعرفة بالاحتياجات المحلية، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة والمنظمة ( ويبو ) لتقديم ما يلزم من مساعدة بما يضمن تنفيذ المشروع .
ويستهدف المشروع فئات متنوعة من المجتمع وهم المحامون والقضاة والوكلاء والباحثون والفاحصون والمبتكرون والمبدعون من الطلاب والطالبات المهتمين بمجالات الملكية الفكرية .
الجدير بالذكر أن الهيئة تشارك بوفد رفيع المستوى في أعمال الجمعية العمومية (59) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتلتقي بأكثر من 12 إدارة ومكتبا للملكية الفكرية من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدان الأعضاء وتوطيد العلاقة لتعظيم الآثار والمكاسب، من إنفاذ وتنمية مجالات الملكية الفكرية وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة .
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