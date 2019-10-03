ارتفاع ضحايا الهجوم بسكين على شرطة باريس إلى 5 قتلى

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل 4 أشخاص بعد ظهر اليوم الخميس خلال اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر الشرطة في باريس، أدى أيضا إلى مقتل المهاجم، حسب ما أفادت قناة فرانس 24.

وقُتل المنفِّذ في باحة المقر، فيما أوضحت مصادر أنه كان موظفاً في المكان.

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ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل هذا المقر الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة.

كما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان، وقالت هيئة النقل العام في الفرنسية على تويتر إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أُغلقت لأسباب أمنية.

وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى المكان، وفق المصادر.

وقبيل الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة. وقالت الرسالة “وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة”، ولكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ المنطقة “لا تزال تحت المراقبة”.