العمل تُطلق خدمة إصدار المشهد الضماني إلكترونياً

متابعات الخليج 365 -الرياض

‫أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة تتيح لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وتابعيهم الحصول على مشهد ضماني إلكتروني مصدّق، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، لتقديمه للجهات المعنية التي تطلب الحصول على مشهد موثق يُثبت حالة المستفيد؛ ويمكن للمستفيد الأساسي الحصول على المشهد بالإضافة إلى تابعيه في خدمة المعاش الضماني. ‫

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‫وحدّدت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط للحصول على هذه الخدمة، حيث يجب أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي، وأن يكون للمستفيد الأساسي حساب على البوابة في حال رغبته التقديم عبر البوابة.

وللحصول على الخدمة يقوم المستفيد باختيار خدمة إصدار مشهد ضماني من قائمة الخدمات الالكترونية في موقع الوزارة، وتعبئة البيانات المطلوبة ثم التأكيد عليها، ليتم بعد ذلك عرض المشهد الضماني للطباعة أو الإرسال عبر البريد الالكتروني للمستفيد بشكل لحظي، كما يُمكن إعادة طباعة المشهد الضماني المصدر من خلال أيقونة طلباتي.

علمًا بأن المشهد يظل صالحاً لمدة ثلاثين يوماً من تاريخه، ويمكن للمستفيد إعادة طباعة مشهد جديد بعد انتهاء مدته. ‫

‫وتهدف الوزارة من إتاحة هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين والمواطنات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن سعي الوزارة إلى تطوير خدماتها وحوكمتها إلكترونياً.