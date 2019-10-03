2019-10-03

مقتل 13 في مظاهرات العراق وفرض حظر التجول في المناطق المشتعلة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في العراق استشهاد 12 متظاهراً بالإضافة إلى رجل أمن وتسجيل 650 إصابة بينها 87 لعناصر أمنية خلال التظاهرات التي اشتعلت منذ الثلاثاء الماضي بحسب وكالة “نينا” العراقية للأنباء.

من جهة أخرى أعلنت مصادر رسمية عراقية عن استشهاد أربعة وإصابة 60 آخرين ما بين جروح واختناق من الغازات من المتظاهرين والقوات الأمنية في منطقة العمارة.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى ارتفاع القتلى إلى 19 شخصاً واقتراب المصابين من الألف شخص.

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وتم فرض حظر التجول في عدد من المدن العراقية حيث أعلنت السلطات الأمنية في بابل حظرا شاملاً للتجوال في مدينة الحلة ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.

كما أعلنت قيادة شرطة ميسان عن فرض حظر للتجوال في جميع أرجاء المحافظة من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

وكان متظاهرون اقتحموا مبنى مجلس قضاء الرفاعي في ذي قار، اليوم الخميس، في الوقت الذي تشهد فيه ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد هدوءاً نسبياً وانتشاراً أمنياً واسعاً بينما تقوم الجهات الخدمية بتنظيف محيط الساحة.

وتم اقتحام عدة مقار حكومية في النجف وكربلاء يوم أمس فيما تطالب منظمات داخلية وخارجية بالتهدئة وعدم التصعيد.

وتمكن متظاهرو النجف الغاضبون ليلة أمس من اقتحام مبنى المحافظة وإحداث حريق في طابقين بالمبنى.