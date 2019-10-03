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السفارة الأمريكية تنشر صورة لناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل سوريا
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت السفارة الأمريكية لدى المملكة صورة لناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق وهي تقف قبالة السواحل السورية.
وقالت السفارة تعليقاً على الصورة: على الرغم من وعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للمملكة المتحدة بعدم قيام الباخرة أدريان داريا بإيصال النفط إلى سوريا، إلا أنها تنقل النفط الآن قبالة الساحل السوري.
وتابعت السفارة: هل سيحاسب العالم إيران إذا أوصلت هذا النفط إلى سوريا؟
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