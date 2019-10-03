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الأرصاد: 5 مناطق على موعد مع أمطار غزيرة غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
وحول حركة الرياح في البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.
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