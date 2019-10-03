الخطوط السعودية تعدل موعد إغلاق الكاونترات والبوابات

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت الخطوط الجوية السعودية، تعديل موعد إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر وبوابات تصعيد المسافرين في الرحلات الدولية والمحلية.

وقالت الشركة في بيان لها: “حرصاً من الخطوط السعودية على تحسين مستوى أداء الرحلات المغادرة من محطات المنشأ وتسهيلاً لإجراءات تصعيد الضيوف للطائرة وذلك للحد من تأخر الرحلات، فإنه سيتم تعديل وتوحيد الأوقات الخاصة بمواعيد إقفال منصات المعاينة وإنهاء إجراءات السفر بوابات التصعيد في جميع المطارات الدولية والداخلية”.

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وقالت الشركة إنه يجب إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر قبل ساعة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات المغادرة (الدولية والداخلية) كما يجب إغلاق بوابات تصعيد الضيوف قبل ۲۰ دقيقة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات الدولية والداخلية )

وأضافت أنه إذا لم يتمكن أحد الضيوف من الوصول في الوقت المحدد إلى منصة المعاينة أو إلى بوابة التصعيد للطائرة يحق لمدير المحطة أو من ينوب عنه اتخاذ القرار المناسب إما بقبول الضيف أو رفضه مع الأخذ في الاعتبار أن لا يؤثر هذا القرار على موعد مغادرة الرحلة في الوقت المجدول لها.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق حملة إعلانية للضيوف عن المواعيد الجديدة.