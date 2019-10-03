شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يدشن برنامجا للتطوير المهني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دشن مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي، بحضور مدير وحدة تطوير الموارد البشرية رازي لنجاوي، برنامج متابعة التطوير المهني من خلال إقامة دورات تدريبية للموظفات والموظفين من الكادر الإداري. دشن مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي، بحضور مدير وحدة تطوير الموارد البشرية رازي لنجاوي، برنامج متابعة التطوير المهني من خلال إقامة دورات تدريبية للموظفات والموظفين من الكادر الإداري. ويأتي تدشين البرنامج تماشياً مع رؤية 2030 لتنمية الموارد البشرية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية في توفير الفرص التدريبية والتطويرية للموظف الحكومي لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ومن باب التطوير المستمر. ونوه الغامدي ولنجاوي، بالجهود والمبادرات التي يقوم بها فريق العمل وحرصهم على تمثيل إدارة تعليم جدة كإدارة مؤثرة والسعي الدائم لتطبيق رؤية المملكة. يذكر أنه منذ استحداث إدارة الموارد البشرية بالتعليم انشأت وحدة التطوير موقعا إلكترونيا وتم وضع خطة تشغيلية للتدريب والتطوير، واستخدمت النماذج الإلكترونية كمرحلة أولى للتحول الرقمي لتسهيل عملية الترشيحات لدى الموظفين، وأُطلق على المبادرة برنامج «أسار 2020».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم جدة» يدشن برنامجا للتطوير المهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.