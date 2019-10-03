، رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني ،

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
كرم رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات الحكومية والأهلية واللجان المشاركة في حفل المركز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.
واستمع الجميع قبل التكريم لكلمة رئيس المركز، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في حفل السهي.
وقال "السهلي": إن النجاح الذي حقَّقه مركز السهي في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أبهر الجميع، بل لقي استحسان جميع الأهالي؛ حيث كان ثمرة جهود جماعية توجها أعضاء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واللجان العاملة في احتفال الأهالي باليوم الوطني.
وأضاف "السهلي" أن ما قدموه من جهود دليل واضح على الإحساس بالمسؤولية الوطنية الصادقة، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح فعاليات احتفاء المركز بهذه المناسبة الغالية على الجميع.
واختتم كلمته على أهمية دور الشباب من أبناء المركز للمساهمة في خدمة الوطن وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وقدَّم السهلي شهادات الشكر لجميع المشاركين، وتمنَّى لهم المزيد من التوفيق.
شهد التكريم مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب، وعدد من المسؤولين.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 04:53 PM
أكد أهمية دور الشباب في رقي وازدهار المركزرئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني
كرم رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات الحكومية والأهلية واللجان المشاركة في حفل المركز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.
واستمع الجميع قبل التكريم لكلمة رئيس المركز، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في حفل السهي.
وقال "السهلي": إن النجاح الذي حقَّقه مركز السهي في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أبهر الجميع، بل لقي استحسان جميع الأهالي؛ حيث كان ثمرة جهود جماعية توجها أعضاء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واللجان العاملة في احتفال الأهالي باليوم الوطني.
وأضاف "السهلي" أن ما قدموه من جهود دليل واضح على الإحساس بالمسؤولية الوطنية الصادقة، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح فعاليات احتفاء المركز بهذه المناسبة الغالية على الجميع.
واختتم كلمته على أهمية دور الشباب من أبناء المركز للمساهمة في خدمة الوطن وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وقدَّم السهلي شهادات الشكر لجميع المشاركين، وتمنَّى لهم المزيد من التوفيق.
شهد التكريم مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب، وعدد من المسؤولين.
، رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.