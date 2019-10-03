، قتيلان جراء هجوم بسكين على مقر شرطة في قلب باريس ،

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هاجم رجل مسلح بسكين مقراً للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم الذي وقع في مديرية شرطة باريس، وأشارت مصادر لاحقاً إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة.
وقال مصدر أمني فرنسي وفق "رويترز"، إنه يعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء هجوم باريس.
وقد توجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر": محطة المترو القريبة من موقع الهجوم أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.
قتيلان جراء هجوم بسكين على مقر شرطة في قلب باريسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-03
هاجم رجل مسلح بسكين مقراً للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم الذي وقع في مديرية شرطة باريس، وأشارت مصادر لاحقاً إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة.
وقال مصدر أمني فرنسي وفق "رويترز"، إنه يعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء هجوم باريس.
وقد توجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر": محطة المترو القريبة من موقع الهجوم أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:56 PM
مصدر أمني يرجّح أن أحد رجال الشرطة هو من نفّذ الواقعة
هاجم رجل مسلح بسكين مقراً للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم الذي وقع في مديرية شرطة باريس، وأشارت مصادر لاحقاً إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة.
وقال مصدر أمني فرنسي وفق "رويترز"، إنه يعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء هجوم باريس.
وقد توجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر": محطة المترو القريبة من موقع الهجوم أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.
، قتيلان جراء هجوم بسكين على مقر شرطة في قلب باريس ،
المصدر : الخليج 365
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