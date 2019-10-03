، "مدني العاصمة المقدسة" يحذر من التقلبات الجوية والحالة الماطرة ،

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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفق النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق.
وأكد أهمية عدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 04:01 PM
دعا إلى البعد عن التمديدات الكهربائية المعرضة لمياه الأمطار
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفق النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق.
وأكد أهمية عدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
، "مدني العاصمة المقدسة" يحذر من التقلبات الجوية والحالة الماطرة ،
المصدر : الخليج 365
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