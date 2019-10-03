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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم، بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية الفنية رقم (1و2 لعام 1439-1440هـ)، وذلك بحضور قائد سلاح الإشارة، اللواء مهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني، العميد فهد بن محمـد الشريف، وقادة وحدات سلاح الإشارة.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل رقيب سعيد بن علي القحطاني كلمة الخريجين، بعدها أعلنت النتيجة العامة للدورات، كما كرم قائد سلاح الإشارة الأوائل على الدورات، والتقطت الصور التذكارية للخريجين.
وعقد بعد ذلك "التويجري" ندوة لتطوير دورات اللغة الإنجليزية بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك ضباط من سلاح الإشارة اشتملت على عرض لبعض تجارب الضباط في تعليم اللغة الإنجليزية، وكذلك مناقشة الخريجين في سبيل تطوير دورات اللغة الإنجليزية بمدرسة إشارة الحرس الوطني بالتعاون مع وزارة الدفاع البريطانية.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 04:00 PMمدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية
احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم، بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية الفنية رقم (1و2 لعام 1439-1440هـ)، وذلك بحضور قائد سلاح الإشارة، اللواء مهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني، العميد فهد بن محمـد الشريف، وقادة وحدات سلاح الإشارة.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل رقيب سعيد بن علي القحطاني كلمة الخريجين، بعدها أعلنت النتيجة العامة للدورات، كما كرم قائد سلاح الإشارة الأوائل على الدورات، والتقطت الصور التذكارية للخريجين.
وعقد بعد ذلك "التويجري" ندوة لتطوير دورات اللغة الإنجليزية بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك ضباط من سلاح الإشارة اشتملت على عرض لبعض تجارب الضباط في تعليم اللغة الإنجليزية، وكذلك مناقشة الخريجين في سبيل تطوير دورات اللغة الإنجليزية بمدرسة إشارة الحرس الوطني بالتعاون مع وزارة الدفاع البريطانية.
، مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية ،
المصدر : الخليج 365
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