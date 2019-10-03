سافر لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة واختفى منذ 4 أشهر.. مفاجأة صدمة لحظة العثور على الشهري في حي...

عثرت الجهات الأمنية على المفقود “مبيت الشهري” في حي الجوهرة متوفى بعد أربعة أشهر على اختفائه.

ووفقاً لـ”سبق”، قال عبدالعزيز معيض الشهري شقيق المفقود، إنه تم استلام الجثة وأديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة بعد إنهاء الإجراءات.

وكان الشهري قد اختفى منذ شوال للعام المنصرم، وقال شقيق المتوفى حينها: سافر أخي “مبيت” من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه، وكان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان، وأكّد انه لا يزال في جدة.

وأضاف: بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلومتراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي.