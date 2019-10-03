اختفاء مواطن يعاني اعتلالات نفسية بالليث.. وأسرته تناشد البحث عنه

تواصل أسرة المواطن عايد اليزيدي، البالغ من العمر 39 عاماً، البحث عنه منذ فقدانه السبت الماضي، بعدما خرج من المنزل وطلب من أحد الأشخاص إيصاله إلى إحدى محطات الوقود بالليث ولم يعد.

وجاء في التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، أن أسرة اليزيدي تقدمت ببلاغ إلى شرطة غميقة، للبحث عن مفقودهم؛ حيث أوضح شقيقه أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية، وعند خروجه من المنزل كان يرتدي ثوباً دون شماغ.

وأضاف شقيق المفقود أنهم بحثوا عنه في جميع المستشفيات والحدائق، ولم يعثروا عليه، مناشدين مَن يعثر عليه أو لديه أي معلومات أن يتوجه إلى أقرب مركز أمني.