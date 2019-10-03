وزارة الداخلية تنفذ حدّ الغيلة في طاعن وداهس وحارق جثة «عزام الهذلي» بمكة

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حدّ الغيلة في قاتل أحد المواطنين في مدينة مكة المكرمة، وأشارت الوزارة، في بيان لها «حسب وكالة الأنباء السعودية»، إلى قيام موسى بن عايض بن معوض المسعودي بقتل عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي «سعودي الجنسية»، وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودهسه بالسيارة، ممَّا أدَّى إلى وفاته، ومن ثم قيامه بحرق جثته.

وأضافت أنَّ سلطات الأمن تمكنت من القبض على المسعودي، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة.

وتابعت: أيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، موضحة أنَّه تمَّ تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني، اليوم الخميس، في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكَّدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كلّ من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.