السعودية اليوم / المرصد السوري لحقوق الإنسان: سقوط جرحى جراء قذائف صاروخية



لندن 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

استهدفت قوات النظام السوري اليوم، بقذائفها الصاروخية عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي اشتملت على كفرنبل وكفرعويد ومدينة معرة النعمان.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا في بيان له، أن القصف الصاروخي على مدينة معرة النعمان استهدف محيط مركزها الصحي, ما أدى إلى سقوط جرحى.

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15:49ت م

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