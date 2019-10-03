السعودية اليوم / أمين الشرقية يتفقد المشاريع التنموية في محافظة بقيق



الدمام 04 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واس

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، المشاريع التنموية التي تنفذها بلدية محافظة بقيق والتي تتضمن المركز الحضاري، منتزه الروضة، مقر المجلس البلدي الجديد، المجسم الواقع بدوار المحافظة، والطريق الرابط بمخطط 12/16 والواقع بحي البساتين.

بدوره استعرض رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج، خلال استقباله معالي أمين الشرقية، سير العمل في هذه المشاريع والمبادرات التنموية، مؤكداً أن المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة بقيق والهجر التابعة لها تأتي ضمن البرامج البلدية لترقية جودة الخدمات بالمحافظة، وتلبية لمتطلبات الأهالي التنموية من خلال اعتماد وتخصيص عدد من المرافق والخدمات الاستثمارية والمتضمنة مراكز تجارية، وصالات رياضية، وصالة أفراح، ومواقع لإنشاء مطاعم.

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15:17ت م

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