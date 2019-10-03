السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل القائم بالأعمال في سفارة سويسرا



الرياض04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم , القائم بالأعمال في سفارة سويسرا آنا ماتيي.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

// انتهى //

15:16ت م

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