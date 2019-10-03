

طريف 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية المسائية والصباحية على محلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشدداً على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية, حيث بلغ عدد المخالفات خلال شهر محرم 25 مخالفة, والإنذارات 71, فيما جرى إغلاق محل واحد وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.

// انتهى //

14:59ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.