السعودية اليوم / تعليم الطائف يدشن الورشة التدريبية التفاعلية



الطائف 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

دشنت إدارة تعليم الطائف اليوم بمركز الطائف العلمي الورشة التدريبية التفاعلية " طريقك للتعليم الفعال " وذلك بمقر المركز .

واستهدفت الورشة نحو 90 معلمًا ومعلمة ومشرفًا ومشرفة لمادة الكيمياء والتي ينظمها قسمي العلوم بإدارتي الإشراف التربوي (بنين وبنات) بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) مها الزايدي ومديري إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات ورئيسي قسم العلوم (بنين وبنات) .

وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن الشراكة المجتمعية للجمعية

من جهته اشاد مساعد الشئون المدرسية بتعليم الطائف محمد عامر النفيعي بمثل هذه اللقاءات والورش التفاعلية والتي تنمي المهارات لدى المعلم والمعلمة ، مشيدًا بالحضور من قبل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وتفاعلهم مع الورشة لتطوير مهاراتهم وتحسين المخرجات التعليمية لديهم على حد سواء ،متمنيا للجميع التوفيق والاستفادة من هذه الورشة التفاعلية الهامة.

// انتهى //

14:45ت م

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الطائف 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف اليوم بمركز الطائف العلمي الورشة التدريبية التفاعلية " طريقك للتعليم الفعال " وذلك بمقر المركز .واستهدفت الورشة نحو 90 معلمًا ومعلمة ومشرفًا ومشرفة لمادة الكيمياء والتي ينظمها قسمي العلوم بإدارتي الإشراف التربوي (بنين وبنات) بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) مها الزايدي ومديري إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات ورئيسي قسم العلوم (بنين وبنات) .وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن الشراكة المجتمعية للجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية مع وزارة التعليم والتي قدمها أستاذ الكيمياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد الحوشاني .من جهته اشاد مساعد الشئون المدرسية بتعليم الطائف محمد عامر النفيعي بمثل هذه اللقاءات والورش التفاعلية والتي تنمي المهارات لدى المعلم والمعلمة ، مشيدًا بالحضور من قبل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وتفاعلهم مع الورشة لتطوير مهاراتهم وتحسين المخرجات التعليمية لديهم على حد سواء ،متمنيا للجميع التوفيق والاستفادة من هذه الورشة التفاعلية الهامة.// انتهى //14:45ت م0136

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