السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في ختام اجتماعات حزب المحافظين الحاكم بمدينة مانشستر، من أن تأجيل الخروج أمر لا طائل منه وسوف يسبب ضرراً بالمصالح الاقتصادية لبريطانيا ويشوه سمعة وتاريخ الديمقراطية للبلاد.

ونقلت تجديد رئيس الوزراء البريطاني في خطابه أمام المؤتمر أن المملكة المتحدة سوف تخرج من الاتحاد الاوروبي 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.

ولفتت إلى تأكيد جونسون من أن حكومته لا تزال مصممة على التوصل إلى صيغة اتفاق مشترك مع الأوروبيين من أجل تحقيق عملية الخروج بشكل مرن يحفظ مصالح الجانبين، مشدداً على أنٌه " إذا فشلت هذه الجهود فستخرج بريطانيا دون اتفاق يوم ال 31 من اكتوبر الجاري".

ونقلت الصحف عن المفوضية الأوروبية إن الاقتراح الذي قدمته بريطانيا أمس بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، تضمن ”خطوات تقدم إيجابية“، وإنه لا تزال هناك ”بعض النقاط المعقدة في الاقتراح، والتي تحتاج لمزيد من العمل في الأيام القادمة“.

وذكرت الصحف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتمديد جديد لموعد خروج بريطانيا من التكتل حتى إذا لم يوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخطاب الذي يطلب تمديد أجل الخروج إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.

وأخبرت الصحف إن بوريس جونسون سيجري محادثات مع زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق وإنه مستعد لفترة من المفاوضات المكثفة بعد أن عرض مقترحاته الجديدة لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ونقلت الصحف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلق أعمال البرلمان مجددًا في الثامن من أكتوبر قبل إطلاق برنامج تشريعي جديد يوم 14 أكتوبر .

واشارت إلى تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنّ على الشركاء الأوروبيين البقاء "متحدين" حيال "التسوية" الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب الخروج من دون اتفاق.

وأخبرت الصحف باطلاق قوات الشرطة العراقية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين تحدوا حظر التجوال في العاصمة بغداد وتجمعوا لمواصلة الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، وارتفاع عدد القتلى إلى 18 قتيلا وعدد كبير من المصابين جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وتناولت ملف جماعة الاخوان الارهابية، مشيرة إلى أنها جماعة سياسية تطمح للوصول للسلطة بأية وسيلة، ولن تعرف المنطقة الاستقرار بتواجدها.

وتطرقت الصحف إلى استمرار وحشية نساء تنظيم داعش الارهابي في مخيمات الاحتجاز وقيامهن بتحويلها إلى بؤرة مصغرة للتنظيم.

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14:40ت م

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