السعودية اليوم / كلية الاتصالات بالرياض تكرم المتفوقين علميًا



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم , الخريجين المتفوقين علميا الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440 – 1441هـ , بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي وعدد من رؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريب والمدربين وذلك بالمدرج الجديدة بمنى 15 بالكلية .

وأكد وكيل الكلية لشئون المتدربين أن هذا التكريم من اجمل اللحظات والأوقات بالكلية لأننا نكرم نخبة من أبناءنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعا على مستوى المملكة.

من جانبه هنأ عميد الكلية المتدربين , على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خلال فترة تدريبهم بالكلية, منوهاً باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع .

وفي نهاية اللقاء كرم عميد الكلية المتفوقين الذين بلغ عددهم 15 متفوقا منهم 7 من قسم التربية الخاصة( فئة الصم وضعاف السمع ) وهم عبدالعزيز محمد مجرشي و يوسف عبدالعزيز الغريميل و سالم احمد سالم بالحتر و عبدالعزيز عواد السهلي و ماجد عوض الجوفي وبندر سعد الحمود و رائد صالح الوهيبي و ريان حسين القرشي و سعود عبيد السهيمي و عمار ياسر المحرج ومجاهد علي الحكمي و مشاري علي عيفان وعبدالمجيد محمد عبدالسلام وعبدالله دماك الشهري و محمد احمد مخاوي .

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علمياً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروع لتفوقهم .

// انتهى //

14:35ت م

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