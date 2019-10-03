

أبها 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

رصدت الإدارة النسائية بأمانة منطقة عسير، خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 41 مخالفة خلال جولاتها الرقابية، والتي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها و ضواحيها.

وأوضحت مديرة القسم النسوي في أمانة عسير سلوى القحطاني أن فرق الرقابة النسائية رصدت 41 مخالفة، خلال 23 جولة رقابية ميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت النسائية، ونظامية تلك المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة و الشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأشارت إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع مبينة، أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع.

ودعت القحطاني النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940.

// انتهى //

14:32ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرقابة النسائية بأمانة عسير ترصد 41 مخالفة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.