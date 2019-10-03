السعودية اليوم / تعليم المذنب يختتم الورشة التدريبية في التطوير المهني لقائدات ووكيلات المدارس



المذنب 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة المذنب ممثلة بشعبة نظام المقررات "بنات" ، بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة البدائع أمس، ورشة تدريبية بعنوان "التطوير المهني لقائدات ووكيلات المدارس الثانوية في مجال بناء الخطط الدراسية والإرشاد الأكاديمي"، وذلك بمبنى أقسام الإدارات النسائية بالبدائع.

وهدفت الورشة التدريبية إلى تمكين المدارس الثانوية بالمحافظة من التطبيق الأمثل لنظام المقررات من خلال تدريب القائدات والوكيلات على بناء الخطط الدراسية وتبصيرهن بأهمية الإرشاد الأكاديمي، سعياً لتطوير أداء القائدات والوكيلات ورفع كفاءتهن في بناء الخطط والجداول الدراسية في نظام المقررات.

وناقشت الورشة خلال يومين أساسيات بناء الخطة الدراسية، وطرق معالجة خطط الطالبات (مسرعات منقولات متعثرات)، وأهمية تفعيل مركز الإرشاد الأكاديمي ودور المرشدة الأكاديمية فيه، وحقيبة الإرشاد الأكاديمي، إضافة لطرح العديد من الصعوبات وكيفية التغلب عليها.

// انتهى //

14:26ت م

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