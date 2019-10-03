السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم ورشة عملها الثالثة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030



الدمام 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب تحقيق الرؤية التابع لوكالة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للتطوير وخدمة المجتمع اليوم ورشة العمل الثالثة ، وذلك لشرح رؤية المملكة 2030 ، والبرامج المرتبطة بوزارة التعليم وآلية تقديم المبادرات الجديدة بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الاستاذ الدكتور عبد الله بن حسين القاضي ووكلاء الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية من ذوي الاختصاص .

وأوضح الدكتور القاضي أن هذه الورشة هي الثالثة التي نفذها مكتب تحقيق الرؤية بالجامعة التي بدورها ركزت على عرض رؤية المملكة 2030 ، وهي من فرعين الأول لتوعية الحضور بما تم في الفترة الماضية وما حققته الجامعة فيما يتعلق بالرؤية من خلال مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم والفرع الثاني هو إيضاح لعدد من المبادرات التي سيتم الرفع بها في الفترة القادمة والتعريف ببعض النقاط المتعلقة بها وبناءها لكي تكون حسب المعايير والضوابط المطلوبة من قبل الجامعات ووزارة التعليم .

وأكد أهمية ربط أهداف أي مبادرة يتم تقديمها بالرؤية وأن يكون هناك مؤشرات أداء ورؤية واضحة في الأثر المتوقع من هذه المبادرة وبأن تكون محورية تخدم الوطن وبالتالي أكدنا على التعريف بمساهمة الجامعة وماهي النسبة التي تقوم بها الجامعة في المساهمة في تحقيق الرؤية في كل هدف وتحليل اي عمل سواء على مستوى الكليات والأقسام و حتى على مستوى عضو هيئة التدريس ومساهمته في كل هدف من هذه الأهداف.

وبين أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لديها القدرات والإمكانيات لتحقيق الرؤية حيث تم بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة والتي تم ربطها بشكل مباشر بأهداف الرؤية وبرامجها التنفيذية ، مشيرا الى ان مكتب تحقيق الرؤية بالجامعة لديه العديد من المهام التي يجب أن يقوم بها ويحققها ، حيث أن هذا المكتب هو صاحب الصلاحية والمسؤول عن ضبط التواصل مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم وجميع المكاتب التابعة لمجلس الاقتصاد والتنمية الخاصة برؤية المملكة 2030 ، ومن مهامه إعداد ودراسة المبادرات الخاصة بالجامعة وضمان موائمتها بالبرامج والمشاريع الاستراتيجية للرؤية في وزارة التعليم ، وإعداد أولويات لتنفيذ البرامج والمشاريع والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ المبادرات داخل الجامعة أو خارجها لتقديم الدعم اللازم وغيرها من المهام ، مؤكدا في الوقت ذاته العمل قُدماً نحو العمل لتحقيق مبادرات الجامعة تحقيقاً للرؤية .

// انتهى //

14:25ت م

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