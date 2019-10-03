السعودية | الخطوط السعودية تعدل أوقات إغلاق منصات إنهاء السفر والبوابات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:36 مساءً, 3 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض غيرت الخطوط السعودية مواعيد إغلاق منصات إنهاء السفر وإغلاق بوابات التصعيد لجميع الرحلات الداخلية والدولية.

ووفقاً لمصادر صحيفة “المناطق” فإن الموعد الجديد سيشمل إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر قبل الرحلة بساعة واحدة، إغلاق بوابات التصعيد قبل الرحلة بـ”20″ دقيقة.

ومنحت الخطوط السعودية الصلاحية لمدير المحطة أو من ينوب عنه في مراعات ظروف الضيوف الذين لم يتمكنوا من الوصول في الوقت المحدد في اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص شريطة عدم تأثيره على مواعيد إقلاع الرحلات.

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