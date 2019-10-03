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2019-10-03 مقتل رجل هاجم شرطيين في باريس بسكين متابعات الخليج 365 - متابعة أفادت الشرطة الفرنسية أن رجلاً قام بالهجوم على شرطيين من منسوبي مقر شرطة باريس بسكين؛ ما أدى إلى إصابتهما. Advertisements وأفادت الشرطة أنه تم قتل المهاجم. وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو “سيتي” القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.







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