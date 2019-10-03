شكرا لقرائتكم القدية : نسعى لتعيين موظفين جدد بمعدل شخص واحد يوميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-03 القدية : نسعى لتعيين موظفين جدد بمعدل شخص واحد يوميًا متابعات الخليج 365 -الرياض أعلنت شركة القدية أنها تعمل على تعيين موظفين جدد بمعدل شخص واحد يوميًا تقريباً كجزء من تعهدها ببناء كادر سعودي قوي. ودعت القدية الراغبين في العمل لديها بالدخول على موقعها الرسمي والبحث عن الوظائف المناسبة أو تقديم السيرة الذاتية وانتظار وجود الفرصة المناسبة. Advertisements وقالت الشركة عبر موقعها: تعمل القدية على استقطاب كوكبة من الكفاءات في مختلف القطاعات لتعزيز مساهمتها في صياغة الفصل التالي من تاريخ المملكة العربية السعودية، لذا، نبحث عن أفراد وقادة يتمتعون بالحماس والذكاء للانضمام إلى مشروعنا الآخذ بالتطور والتوسع والعمل معنا على تحقيق انجازات رائدة. ويمكن زيارة موقع القدية عبر الرابط التالي (هنا).







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