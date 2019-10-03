الهلال الأحمر طلب الدعم.. 4 وفيات و5 إصابات في تصادم مروع بطريق عفيف

2019-10-03

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي أربعة أشخاص فيما أصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وحرجة إثر حادث تصادم وقع على طريق عفيف خروجاً من ظلم فجر اليوم الخميس، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى ظلم العام.

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وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات ٩٩٧ بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا عند الساعة ٠٥:٠٣ص يفيد بوجود حادث تصادم خروجاً من محافظة ظلم باتجاه عفيف على بعد ٢٠كم، وعند وصول أول فرقة تبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات، ما استدعى تقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم.

وأضاف: تم فرز الحالات بالموقع بتقديم الخدمة الاسعافية المتكاملة، ونقل الخمس إصابات إلى المستشفى حيث صُنفت حالتان بالحرجة و3 حالات متوسطة.