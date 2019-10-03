حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدفعة الـ23

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حساب متابعات الخليج 365 يكشف موعد إيداع الدفعة الـ23
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع الدفعة التالية من الدعم في حسابات المواطنين.
وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج رداً على استفسار حول موعد إيداع الدعم: يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وأضافت أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والعشرون بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.
وفي سياق متصل لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر الماضي سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه في البرنامج ثم الدخول إلى ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر “.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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