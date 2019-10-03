هيئة التقويم تُناقش معايير المناهج بحضور 112 مختصًا

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - واس

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً ببرنامج معايير مناهج التعليم العام ورشة عمل بعنوان “تصنيف المعايير ودليل تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها وتضمين الأبعاد المشتركة”، وذلك في فندق التنفيذيين بمدينة الرياض بحضور 112 مختصًا من الفرق العلمية من اعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمشرفين.

وتهدف هذه الورشة بشكل مباشر إلى مراجعة وثائق تصنيف المعايير ومكونات تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها، ومناقشة متطلبات محاور الأداء والمواصفات لتصميم محتوى المواد التعليمية ومراجعة مقترح تضمين الأبعاد المشتركة وتصنيف المعايير لجميع الصفوف في وثيقة التضمين.

وأفتتح أعمال الورشة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة مؤكداً على أهمية الشراكة والتكامل مع وزارة التعليم وجامعات المملكة والجهات التي تعنى بالتعليم والتدريب.

بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في جودة الأداء والاسهام في تحقيق تطور التعليم بالمملكة.

من جانبه قدّم مدير عام الاختبارات المهنية في المركز الوطني للقياس، ورئيس الفريق العلمي الدكتور عبدالله السعدوي عرضًا لسير العمل في مرحلة الأدلة والإسهامات المتوقعة من أعضاء الفريق العلمي في هذه الورشة.

من جهتها أشارت مدير عام برنامج معايير مناهج التعليم العام الدكتورة هيا بنت محمد العمراني أن البرنامج يسعى لتحقيق 19 هدفاً من أهداف رؤية المملكة 2030 ويأتي في صدارتها تعزيز المواطنة المسؤولة وجودة المخرجات وتطوير المناهج ودعم اداء المعلمين.

وتخلل الورشة عددًا من جلسات النقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات عن مواصفات ومكونات المواد التعليمية، حيث تمّ الأخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات .

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.