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إصابات بعد تصادم مركبتين على جسر الملك فيصل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت الجهات المختصة، صباح اليوم الخميس، بلاغًا يفيد بوقوع اصطدام بين مركبتين على جسر الملك فيصل بالمعيصم في العاصمة المقدسة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن الحادث نتج عنه وقوع عدة إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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