تسليم 24 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية في الجوف

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - واس

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سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة والبالغ عددهم 24 مستفيدًا من جمعيات المنطقة ، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة بمكتب سموه بالإمارة اليوم .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي حلول سكنية عاجلة تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، كما ان العمل جاري بشراء وحدات سكنية وفق الالية المعتمدة.



ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، مثمنًا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى البناء في الإنسان وتنميته وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.