قصة مؤثرة لسبعيني يرافق ابنته للمدرسة بكرسي متحرك

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - الأحساء

رغم إعاقته بعد حادث مروري شنيع، يصر السبعيني محمد العباد من قرية التهيمية في الأحساء على نقل ابنته “رجاء” إلى مدرستها بكرسيه المتحرك، حيث يستيقظ في الصباح الباكر، ويتابع تجهيزاتها ليكون بجوارها رغم مصاعبه الصحية، ثم ينتظرها عند باب المدرسة ليعود بها بعد الظهر إلى المنزل وهي في قمة الفخر والسعادة بأبيها.

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ولقيت هذه الصورة إعجاب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس صور العطف والأبوة الحانية، فيما قال ملتقط الصورة فهد الملحم: “كنت وزملائي في المجلس البلدي بالأحساء في زيارة لمنتزه الشيباني (قصر المشقر) لتفقد تهيئته للأشخاص ذوي الاحتياجات كوني المسؤول عن هذا الملف في المجلس البلدي”، بحسب “العربية”.

وأضاف الملحم: “استوقفني هذا المشهد الذي يحمل ألف معنى من معاني العطاء بلا حدود والحب والتكافل والترابط الأسري الذي يشتهر به مجتمع الأحساء”.

وتابع أنه تحدث مع المسن واستأذنه في التقاط الصورة وأذن له، وكان وابنته في قمة السعادة.