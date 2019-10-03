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شكرا لقرائتكم الجزائية تبدأ محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا بتهمة تفجير مساجد واغتيال الحمادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجزائية تبدأ محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا بتهمة تفجير مساجد واغتيال الحمادي
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا.
وبحسب “الإخبارية”، تنظر محكمة الإرهاب في تهمة اغتيال العميد كتاب الحمادي وهو مدير مباحث محافظة القويعية، واستشهد على يد مجهولين على طريق الدوادمية أطلقوا عليه الرصاص وهو في سيارته.
كما تنظر الجزائية في اتهام الخلية الإرهابية بتفجير مساجد في أبها ونجران والأحساء.
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