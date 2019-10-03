الجزائية تبدأ محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا بتهمة تفجير مساجد واغتيال الحمادي

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا.

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وبحسب “الإخبارية”، تنظر محكمة الإرهاب في تهمة اغتيال العميد كتاب الحمادي وهو مدير مباحث محافظة القويعية، واستشهد على يد مجهولين على طريق الدوادمية أطلقوا عليه الرصاص وهو في سيارته.

كما تنظر الجزائية في اتهام الخلية الإرهابية بتفجير مساجد في أبها ونجران والأحساء.