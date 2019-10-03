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2019-10-03 جولات رقابية للتأكد من مطابقة أسماء المنشآت مع سجلاتها بالمدينة متابعات الخليج 365 - واس نفذت فرق ميدانية تابعة للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنورة, وفرع وزارة التجارة بالمنطقة, جولات ميدانية شملت 75 منشأة تجارية في السوق المركزي, للتأكد من مطابقة الاسم التجاري والسجل التجاري لها.

وتأتي الجولات الميدانية ضمن مبادرة تهدف إلى حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس, وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية, وتعزيز الثقة بين المستهلك والمنشأة, وضمان عدم التحايل باستخدام أسماء اللوحات على المحال التجارية.

وأسفرت الجولات عن ضبط 68 محلاً غير مطابق للاشتراطات, وعدد 4 رخص منتهية الصلاحية.







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