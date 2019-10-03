عروض كارفور السعودية ما بين 2 – 15 اكتوبر 2019 .. عروض موسم الكشتات…

أعلنت شركة كارفور السعودية الرائدة في مجال تجارة البيع بالتجزئة، عن طرح عروض كارفور السعودية الأسبوعية المعتادة خلال الفترة الواقعة من يوم 2 ولغاية 15 أكتوبر 2019 الجاري، تحت عنوان عروض كارفور المميزة في موسم الكشتات والتخييم، والكشتة هو تقليد خليجي “عبارة عن التخييم في البراري والصحارى يستعد له أهل الخليج مع اعتدال حرارة الجو التي تصل ذروتها بداية نوفمبر ،حيث يقضون هناك في أحضان الطبيعة أوقاتًا للإستمتاع بالهواء العليل والمساحات المفتوحة”، وبهذه المناسبة طرحت كارفور عروضها المميزة بأسعارها، والتي شملت مختلف السلع والمستلزمات التي تتطلبها رحلات الكشتات والتخييم والتي سنعرضها تاليًا.

عروض كارفور المميزة في موسم الكشتات والتخييم

تستمر عروض كارفور في موسم الكشتات والتخييم من اليوم الاربعاء الموافق 2 اكتوبر ولغاية 15 اكتوبر 2019، والتي تتميز بأسعار تناسب كافة فئات المجتمع السعودي، وفيما يلي صور لآخر عروض كارفور الأسبوعية في كافة فروعها في المملكة:

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

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عروض الإلكترونيات والموبايلات من كارفور