اخبار السعوديه

عروض كارفور السعودية ما بين 2 – 15 اكتوبر 2019 .. عروض موسم الكشتات…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

Advertisements

أعلنت شركة كارفور الرائدة في مجال تجارة البيع بالتجزئة، عن طرح عروض كارفور السعودية الأسبوعية المعتادة خلال الفترة الواقعة من يوم 2 ولغاية 15 أكتوبر 2019 الجاري، تحت عنوان عروض كارفور المميزة في موسم الكشتات والتخييم، والكشتة هو تقليد خليجي “عبارة عن التخييم في البراري والصحارى يستعد له أهل الخليج مع اعتدال حرارة الجو التي تصل ذروتها بداية نوفمبر ،حيث يقضون هناك في أحضان الطبيعة أوقاتًا للإستمتاع بالهواء العليل والمساحات المفتوحة”، وبهذه المناسبة طرحت كارفور عروضها المميزة بأسعارها، والتي شملت مختلف السلع والمستلزمات التي تتطلبها رحلات الكشتات والتخييم والتي سنعرضها تاليًا.

عروض كارفور السعودية المميزة في موسم الكشتات والتخييم

عروض كارفور المميزة في موسم الكشتات والتخييم

تستمر عروض كارفور في موسم الكشتات والتخييم من اليوم  الاربعاء الموافق 2 اكتوبر ولغاية 15 اكتوبر 2019، والتي تتميز بأسعار تناسب كافة فئات المجتمع السعودي، وفيما يلي صور لآخر عروض كارفور  الأسبوعية في كافة فروعها في المملكة:

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

البسة

عروض الأثاث ومستلزمات التخييم من كارفور

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

Advertisements
عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

عروض الأغذية والمشروبات من كارفور السعودية

 

عروض الإلكترونيات والموبايلات من كارفور

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا