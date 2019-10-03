شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة الشهادات المزورة في «المكاتب الهندسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة، وذلك خلال «الملتقى الهندسي الثاني»، الذي نظمته اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمحافظة الخرج، برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وحضور أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبيها.

وأوضح المهندس الشمري أن الملتقى يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المهندسين في مناطق المملكة كافة، للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل، وتطوير خدماتها وأنظمتها، وتطبيق المكاتب والشركات الهندسية الأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة المهن، مشيراً إلى أن النظام المعمول به هدفه حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي، منوهاً أن الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة، بفضل تطبيق الأنظمة الصارمة المفروضة.

وبيّن أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تقوم بدورها في تشجيع الطلاب لاختيار التخصصات الهندسية المطلوبة، من أجل احلال المهندس السعودي في الوظائف الهندسية بدلاً من الوافد، مؤكداً أن الهيئة تقدم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المناسبة، لإعطاء المهندس السعودي الأولوية في التوظيف، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.