شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ «حد الغيلة» بحق مواطن قتل آخر طعناً ودهساً وأحرق جثته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بتنفيذ حكم القتل حداً في موسى بن عايض بن معوض المسعودي لإقدامه على قتل عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي (سعوديي الجنسية)، وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودعسه بالسيارة ما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.