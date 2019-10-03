، أمير الجوف يسلم 24 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - سلم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطق، والبالغ عددهم 24 مستفيدًا، من وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الجوف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالجوف بمكتبه بالإمارة اليوم .
وقال "الشمري": الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، تمثل حلولاً سكنية عاجلة وتختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي الخليج 365 أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، والعمل جارٍ لشراء وحدات سكنية وفق الالية المعتمدة.
ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 02:26 PMأمير الجوف يسلم 24 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية
سلم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطق، والبالغ عددهم 24 مستفيدًا، من وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الجوف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالجوف بمكتبه بالإمارة اليوم .
وقال "الشمري": الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، تمثل حلولاً سكنية عاجلة وتختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي الخليج 365 أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، والعمل جارٍ لشراء وحدات سكنية وفق الالية المعتمدة.
ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري.
، أمير الجوف يسلم 24 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية ،
المصدر : الخليج 365
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