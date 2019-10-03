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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الخطوط الجوية السعودية عن المواعيد الجديدة لإغلاق منصات إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر في صالات المطارات المختلفة سواء للرحلات الداخلية أو الخارجية وأوضحت أن الكاونتر الخاص بإجراءات إنهاء السفر وطبع البوردنج سيغلق تمامًا قبل الإقلاع المحدد بساعة كاملة وأما ما يخص بوابات التصعيد فستغلق قبل موعد الإقلاع بعشرين دقيقة.
تأتي تلك الإجراءات لمزيد من الحرص على تحسين مستوى الخدمات وأداء الرحلات الخاصة بالمغادرة من محطات المنشأ وتسهيلاً لإجراءات ركاب الطائرة، وذلك للحد من تأخر الرحلات
وبينت النشرة الرسمية أنه في الحالات الاستثنائية وفي حالة عدم تمكن أحد الركاب من اللحاق بهذه المواعيد يحق لمدير المحطة أو من ينوب عنه اتخاذ ما يراه مع اشتراط عدم تأثير قراره على موعد المغادرة المجدول.الاوقات الجديدة لإغلاق منصات انهاء اجراءات السفر وبوابات التصعيد .pdf
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 02:32 PM
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن المواعيد الجديدة لإغلاق منصات إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر في صالات المطارات المختلفة سواء للرحلات الداخلية أو الخارجية وأوضحت أن الكاونتر الخاص بإجراءات إنهاء السفر وطبع البوردنج سيغلق تمامًا قبل الإقلاع المحدد بساعة كاملة وأما ما يخص بوابات التصعيد فستغلق قبل موعد الإقلاع بعشرين دقيقة.
تأتي تلك الإجراءات لمزيد من الحرص على تحسين مستوى الخدمات وأداء الرحلات الخاصة بالمغادرة من محطات المنشأ وتسهيلاً لإجراءات ركاب الطائرة، وذلك للحد من تأخر الرحلات
وبينت النشرة الرسمية أنه في الحالات الاستثنائية وفي حالة عدم تمكن أحد الركاب من اللحاق بهذه المواعيد يحق لمدير المحطة أو من ينوب عنه اتخاذ ما يراه مع اشتراط عدم تأثير قراره على موعد المغادرة المجدول.
، تعرّف على المواعيد الجديدة لإنهاء إجراءات السفر وصعود الركاب بالخطوط السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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