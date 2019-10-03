بالصور: أمير عسير ينجح في إنهاء خلاف بين أسرتين في بللحمر دام قرابة 20 عاماً

نجح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في إنهاء خلاف استمر قرابة 20 عاماً بين أسرتين في بللحمر شمال مدينة أبها. وأعلن أمير منطقة عسير، إنهاء الخلاف بين أسرتي آل محيا وآل لافي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع.

وقال أمير عسير، إن الصلح والعفو والتسامح من الأمور التي أمر بها الله، كما أنها من الصفات الحميدة التي هي في الأصل أخلاق النبي الكريم، مؤكداً أن القيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامح الذي يجب إعادة تفعيلها في هذا المجتمع.

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