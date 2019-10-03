وفاة رجل الأعمال وعضو شرف الاتحاد الحاج أمين أبوالحسن

توفي أمس (الأربعاء)، رجل الأعمال وعضو شرف نادي الاتحاد الحاج أمين أبوالحسن، قبل أن يتم دفنه في مقبرة “أمنا حواء”.
واشتهر عن الراحل فعل الخير ومساعدة المحتاجين وبناء المساجد والمقابر، إلى جانب ارتباطه الشديد بنادي الاتحاد الذي كان أحد أهم الداعمين له.
وولد الحاج أمين أبوالحسن في جدة عام 1353 هـ، كما درس في مدارس الفلاح حتى التحق بكلية فيكتوريا في مصر، كما ارتبط بنادي الاتحاد منذ عام 1385 هـ.
في السياق ذاته، نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الحاج أمين أبو الحسن، وذلك تقديراً لرحلته الطويلة التي قضاها في نادي الاتحاد وتقلده عدداً من المناصب أبرزها نائب رئيس النادي عامي 1387 هـ و1401 هـ.
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