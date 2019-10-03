حرق علم إيران بمظاهرات العراق ينتفض.. وأمير سعودي: أجمل صورة في 2019

شهدت عدد من المناطق في العراق تتقدمها العاصمة بغداد، منذ الثلاثاء، موجة احتجاجات على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية.

وعلق الأمير، سطام بن خالد آل سعود، واصفا هذه الصورة بأنها “أجمل صورة معبرة” للمظاهرات التي خلفت 8 قتلى و300 جريح على الأقل (منهم 50 عنصرا في الأمن العراقي) وسط انقطاع ما نسبته 70% من خدمات الانترنت عبر العراق وفقا لموقع مراقبة الانترنت “نتبلوكس”.

وكان المئات من المتظاهرين قد أقدموا على قطع الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بغداد الدولي في اليوم الثاني للمظاهرات، أمس الأربعاء، حسب ما أفاد مسؤولون بالشرطة المحلية، إذ أوقف محتجون غاضبون حركة السير عليه على الطريق السريع في المسافة ما بين منطقة الشُعلة ومطار بغداد.