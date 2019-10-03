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تحويل منتزه الثمامة إلى محمية ملكية وتعيين الأمير تركي بن محمد رئيسًا لمجلس إدارتها

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تحويل منتزه الثمامة الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم “محمية الملك خالد الملكية”، وتعيين سموه رئيسًا لمجلس إدارتها.

وأبدى سموه، فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

كما أكد سموه أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.

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