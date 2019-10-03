إجراء جديد بشأن الطالب المتسبب في وفاة زميله بجدة.. ووالدته تتحدث لأول مرة وتكشف عن حالته وأمنيتها...

أكدت مصادر أن النيابة العامة أعادت استجواب الطالب المتسبب في وفاة زميله داخل مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة في جدة وذلك في مقر دار الملاحظة، بحضور أخصائيين من الدار.

وحسب ” عكاظ” أوضحت المصادر أن دار الملاحظة الاجتماعية في جدة تسلمت الطالب. مشيرة إلى أن د الدار ستعد تقريرا اجتماعيا عن حالته لإرفاقه في ملف القضية مع لائحة الاتهام التي تعدها دائرة الأحداث في النيابة.

وفي السياق نفسه، قالت والدة الطالب الموقوف في الملاحظة إنها تشاطر أسرة الطالب الفقيد العزاء والمواساة، لأنه بمثابة ابن آخر لها. وتابعت: «ابني صغير السن، وهو الآن في صدمة كبيرة لفراق زميله، ولم يسبق له الدخول في مشاجرات مع أحد، بل معروف بتفوقه الدراسي، ومحب لأصدقائه، ويتمتع بالهدوء، ويتصف بحسن السيرة والسلوك».

وأعربت عن أمنيتها بالعفو عن أبنها قائلة ” أتمنى أن يجد ابني الصفح والعفو، خصوصا أن الحادثة تعد قضاء وقدرا، وما وقع لم يكن فيه أي تعمد أو قصد بتاتا، ويعد تدافع الطلاب أمرا متكررا، لكن الطالب الآخر (رحمه الله) سقط على رأسه وفارق الحياة. كما تمنت أن تجد من المحامين أو المحاميات من يتطوع لمتابعة التحقيقات.

وطبقا لنظام الأحداث المعدل أخيرا، ينتهي توقيف الحدث بمضي 5 أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوما من تاريخ القبض عليه.

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 10 أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوما من تاريخ القبض، وتتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.